Ongeregeldheden in Doetinchem na mislopen promotie De Graafschap

In Doetinchem heeft de ME ingegrepen tegen supporters bij stadion De Vijverberg om een einde te maken aan ongeregeldheden. Die ontstonden na het mislopen van de promotie voor De Graafschap door een gelijkspel tegen Helmond Sport. De ME moest in actie komen om de rust terug te laten keren.

Bij het stadion hadden tijdens de wedstrijd zich honderden fans verzameld. Sommigen gooiden met knalvuurwerk en bleven na de wedstrijd hangen bij het stadion. Ook werden er in de buurt vernielingen aangericht.

Een uur na de wedstrijd leek de rust te zijn teruggekeerd, maar fans hielden zich op bij de spelersbussen. De spelersbus van Helmond Sport werd enige tijd opgehouden, maar kon uiteindelijk toch vertrekken.

Na middernacht keerde de rust in Doetinchem terug. Een woordvoerder van de burgemeester van Doetinchem noemde de "enorm teleurstellend dat fans ondanks herhaalde oproepen om weg te blijven toch naar het stadion zijn gekomen."

Volksfeest

In het centrum van Deventer werd juist feest gevierd vanwege de promotie van Go Ahead Eagles naar de Eredivisie. Op het plein Brink barstte een volksfeest was los. Om 01.30 uur stonden er nog enkele honderden mensen liederen te zingen liederen. Ook werd er vuurwerk afgestoken en naar de politie gegooid. De politie was aanwezig met meerdere voertuigen, maar greep niet in.

Fans wachtten met fakkels de spelersbus op. Die kwam even na 02.00 uur aan op een parkeerterrein bij het Van der Valk Hotel, langs de A1. Bij RTV Oost was te zien hoe uitzinnige supporters met vlaggen stonden te zwaaien, de voetballers toejuichten en vuurwerk afstaken.

Hoewel de coronaregels niet werden nageleefd , vindt een woordvoerder van de gemeente dat de avond goed is verlopen. Er is volgens de zegsman geen reden geweest voor de politie om in te grijpen. Op het plein is wel veel afval achtergelaten.