Aanvallen op Tel Aviv en Gaza en geweld in Israëlische steden houden aan

De minister van Volksgezondheid van Gaza zegt dat sinds het begin van de Israëlische luchtaanvallen in totaal zeker 65 mensen zijn gedood, onder wie zestien kinderen. In Israël zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen.

"Wat je nu eigenlijk ziet, zijn kolonnes van tanks en ander oorlogsmateriaal op de wegen naar het zuiden van Israël, richting de Gazastrook." Volgens Rechess worden die spullen naar de grens van Gaza gebracht. "Er wordt ook gezegd dat een grondoffensief in Gaza tot de mogelijkheden behoort. De hoop is dat dat niet gaat gebeuren."

Dat er minder aanvallen waren, valt volgens Rechess mogelijk te verklaren doordat Hamas vindt dat de overwinning al is behaald en wil dat er een eind komt aan het geweld. "Hamas heeft gezegd bereid te zijn tot een wapenstilstand, maar Israël is daar helemaal niet toe bereid."

Volgens correspondent Ankie Rechess in Tel Aviv werden de raketten vooral afgeschoten in de richting van het vliegveld. "Dat was om 01.00 uur, daarna nog een salvo om 02.00 uur", zegt Rechess in het NOS Radio 1 Journaal. "Het waren wel minder raketten dan de afgelopen dagen, maar er is toch veel schade."

Vannacht werden in een uur tijd drie keer raketten op Tel Aviv afgevuurd, meldt de krant Haaretz. In een buitenwijk van de stad werd een huis getroffen. Daar vielen vijf lichtgewonden.

Militanten blijven vanuit Gaza raketten afvuren op doelen in Israël. Volgens het Israëlische leger heeft Hamas in drie dagen tijd 1600 projectielen afgevuurd. De meeste worden onschadelijk gemaakt door de Israëlische luchtafweer.

Rellen in Israëlische steden

Ook waren er gisteravond en vannacht opnieuw felle confrontaties tussen Palestijnen en Joodse Israëliërs in verschillende Israëlische steden.

"Israël staat in brand', zegt Rechess. "En dat heeft dan niet zoveel te maken met de raketaanvallen uit Gaza. Het Joods-Arabisch geweld in Israël verspreidt zich als een bosbrand, met een heftigheid die hier eigenlijk nog nooit is vertoond. De politie heeft totaal de controle verloren." Naast het invoeren van een avondklok, wordt ook de militaire politie ingezet.

Een van de ernstigste incidenten was in Bat Yam, een buitenwijk van Tel Aviv. Daar werd een Palestijnse chauffeur uit zijn auto gesleurd en zwaar mishandeld door een groep mannen. Volgens het internationale persbureau AP ging het om Joodse nationalisten. De gewonde chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident werd van verschillende kanten gefilmd: