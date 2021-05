Kabinet wil nu geen extra versoepelingen voor restaurant en kermis

Het kabinet is niet bereid om ook restaurants, de kermis en culturele instellingen vanaf volgende week te openen. Alleen de bibliotheek wordt opgenomen op de lijst van geplande versoepelingen vanaf 19 mei. "Het is al razend spannend, we nemen niet meer risico", zei premier Rutte in het debat over de minder strenge coronaregels.

De Tweede Kamer is blij dat er langzaam maar zeker meer kan. Als het aantal besmettingen niet hard gaat stijgen, gaan vanaf 19 mei sportscholen en zwembaden open, mogen pretparken en dierentuinen buiten gasten ontvangen en gaan de terrassen langer open; van 06.00 tot 20.00 uur.

Niet logisch

Maar er klinkt ook kritiek op de willekeur bij de keuze voor de versoepelingen. Waarom kunnen sportscholen open en mogen restaurants niet een paar gasten binnen ontvangen, wil PVV-leider Wilders weten. "Waarom kun je wel met dertig personen sporten en niet met dertig mensen in een restaurant zitten?". Regeringspartij VVD spreekt over "tegenstrijdigheden" in de keuzes van het kabinet. "Het voelt niet logisch en dat zal het ook niet worden", aldus VVD-Kamerlid Hermans.

De PvdA, SP en Partij voor de Dieren willen dat musea en culturele instellingen ook op het lijstje versoepelingen van volgende week komen te staan. "Waarom blijft het Mauritshuis dicht en is Hennis & Maurits open?", wil PvdA-Kamerlid Kuiken weten.

Rutte zegt het gevoel van onrechtvaardigheid te begrijpen, maar zegt dat er echt niet meer kan. "Dit is het maximale wat er kan."

Boeken

Alleen de bibliotheken mogen wel open, vanaf 20 mei. Daar hadden ook veel partijen om gevraagd. Sommige bibliotheken zijn al open voor bestelde boeken, zelfstudie en dagbesteding voor bepaalde groepen.

In het debat uitte minister De Jonge zijn zorgen over de levering van het Janssen-vaccin. Bij de Amerikaanse fabrieken zijn productieproblemen en dat zou gevolgen kunnen hebben voor zijn plan om begin juli iedereen in Nederland minimaal één vaccin te hebben gegeven. "Ik ben niet zeker over Janssen. We hebben drie miljoen besteld. Dus het is zeer relevant." Volgens De Jonge is het nog te vroeg om te zeggen of zijn mijlpaal van begin juli wel of niet gehaald kan worden.

Gele vaccinatieboekje

Verder zei De Jonge dat de coronaprik niet genoteerd hoeft te worden in het gele vaccinatieboekje, een volgens uitgever SDU internationaal bewijs waar vaccinaties opgenomen kunnen worden, zoals de gele koorts of hepatitis A en B. Een aantekening van een coronavaccinatie zou handig kunnen zijn voor Nederlanders die op vakantie gaan nu het Europese vaccinatiebewijs nog niet bestaat.

Sommige GGD's blijken echter niet altijd bereid te zijn om de prik ook op te schrijven in het meegenomen boekje. Minister De Jonge steunt die aanpak. Hij zegt dat het gele vaccinatieboekje geen internationale status heeft en dat het "niet bruikbaar" is. Ook zou het te veel extra werk opleveren voor de GGD-medewerkers. De Jonge adviseert iedereen om de meegegeven vaccinatiekaart goed te bewaren en mee te nemen.