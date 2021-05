De Graafschap-coach Snoei: 'Boksers krijgen klappen, maar staan ook weer op'

Vorig jaar stond De Graafschap tweede achter Cambuur, toen de competitie werd stilgelegd vanwege de coronamaatregelen. Toen promoveerde niemand. En dit seizoen stond de laatste drie maanden op de felbegeerde tweede plek.

Vorige week had een zege op Jong Ajax al volstaan voor promotie. Die zege kwam er niet. En ook tegen middenmoter Helmond Sport op de laatste speeldag kwam die zege er niet (0-0). "Afmaken...", verzuchtte trainer Mike Snoei. "De bal tussen de palen. Dat is het, meer niet."

Kletsnatte veld

De ervaren coach analyseerde de wedstrijd professioneel, maar aan zijn stem was goed te horen hoe hard de klap was aangekomen. "Het was ook gewoon lastig voetballen met dat kletsnatte veld. Ook na de hervatting stroopte de bal nog op het veld. Alleen in die eerste acht minuten na de onderbreking kregen we al vier grote kansen. En in de slotfase was het helemaal niet te geloven. Dit hebben we echt aan onszelf te wijten."

"Zaterdag ontvangen we Roda JC en ik ga wel heel goed kijken wie de energie kan opbrengen om ons alsnog naar de eredivisie te brengen", kijkt Snoei al vooruit naar de play-offs waarin nog een ticket voor de eredivisie te verdienen is. "We zijn als een bokser: we krijgen klappen, maar staan ons altijd op."

Aanvoerder Ted van de Pavert, doorgaans symbool van Achterhoekse onverzettelijkheid, zal er in ieder geval bij zijn. "Dit is een hartstikke zware klap, maar we moeten ons oprichten. Er zit niets anders op."