Koploper Atlético wint van Sociedad en heeft vier punten voorsprong op Barcelona

Bij Valencia stond Jasper Cillessen in het doel. Hij werd in de 66e minuut geklopt door Youssef En-Nesyri die na een steekballetje van Fernando binnenschoot. Bij Sevilla bleven Luuk de Jong en Karim Rekik op de bank.

Atlético Madrid heeft woensdagavond een grote stap gezet richting het kampioenschap in de Spaanse voetbalcompetitie. De ploeg versloeg de nummer vijf van de competitie, Real Sociedad, in Madrid met 2-1.

Vanaf komend weekend mogen sommige clubs uit de hoogste afdeling van het Spaanse voetbal weer publiek toelaten in de stadions. Dat wel onder strikte toepassing van de coronaregels. De Spaanse regering vindt dat weer verantwoord. Het gaat om maximaal 5.000 fans in regio's waar de pandemie voldoende is teruggedrongen. Dat geldt in elk geval komend weekeinde voor de wedstrijden tussen Valencia en Eibar en Villarreal en Sevilla.