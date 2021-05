Internationale oproep tot kalmte in Israël en Palestijnse gebieden

Vanuit verschillende landen wordt opgeroepen om de kalmte te bewaren in Israël en de Palestijnse gebieden. Het Witte Huis gaat een topdiplomaat sturen die gaat proberen om de situatie te kalmeren.

De Amerikaanse president Biden heeft met de Israëlische premier Netanyahu gebeld. Tegen journalisten zei hij na dat gesprek te verwachten en te hopen dat het geweld spoedig voorbij zal zijn. Hij sprak ook zijn steun voor Israël uit. "Israël heeft het recht zichzelf en zijn bevolking te beschermen."

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken bandrukte eerder vandaag eveneens dat de VS Israël "volledig steunt in haar recht om zich te verdedigen". "We veroordelen de raketaanvallen ten zeerste. We vinden dat Palestijnen en Israëliërs evengoed het recht hebben om in veiligheid te leven."

Spoedoverleg

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov wil dat er een spoedoverleg komt van het zogenoemde Midden-Oostenkwartet; de Verenigde Staten, Verenigde Naties, Europese Unie en Rusland.

Ook een hooggeplaatste rabbijn roept op tot kalmte. "We mogen niet meegesleurd worden in provocaties en het toebrengen van schade aan mensen of eigendommen", zei Sefardische opperrabbijn Yitzhak Yosef in een verklaring.

Netanyahu: 'Dit is nog maar het begin'

Maar van vrede en veiligheid lijkt voorlopig nog geen sprake. De Israëlische premier Netanyahu zegt nog niet te stoppen met aanvallen op de Gazastrook. "Dit is nog maar het begin. We zullen ze raken op een manier die ze nooit voor mogelijk hadden gehouden." Ook de leider van Hamas wijkt niet. "De confrontatie met de vijand heeft een open einde", zei Haniyeh.

Correspondent Ties Brock verwacht niet dat het de komende uren rustig gaat worden. "In de stad Lod trokken Joodse en Palestijnse Arabische groepen jongeren gewapend over straat. Ook in de buurt van Tel Aviv trok net een groep van extreemrechtse Joodse mannen een man uit een auto. Die werd in elkaar getrapt."

Niet alleen in Israël verwacht Brock dat het geweld doorgaat. "Ook in de Gazastrook gaan de bombardementen door."