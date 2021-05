Chelsea onmachtig tegen stadgenoot Arsenal, Ziyech mag alleen invallen

Arsenal heeft woensdagavond de Londense derby in de Premier League tegen Chelsea gewonnen: 0-1. De laatste keer dat Arsenal op Stamford Bridge won was in 2011. De eerste helft werd gekenmerkt door fouten. Kai Havertz vergat te scoren na een blunder in de defensie van Arsenal.

Niet veel later was het Jorginho die namens Chelsea in de fout ging. Emile Smith-Rowe buitte het geknoei achterin bij The Blues wel uit. Chelsea, dat zaterdag de FA Cup-finale speelt tegen Leicester City, drong in de tweede helft stadgenoot Arsenal steeds meer in het defensief.

Geen verschil

Tot veel kansen leidde het niet voor Chelsea. Heel even dacht Christian Pulic de gelijkmaker te maken, maar zijn goal werd vanwege buitenspel afgekeurd.

Hakim Ziyech mocht een kwartier voor tijd een poging wagen de achterstand om te buigen, maar slaagde daar niet in. In de slotfase kreeg de thuisclub nog twee grote kansen. Maar de kopbal en de rebound belandden op de lat.

Het is de derde nederlaag sinds trainer Thomas Tuchel de taken overnam van Frank Lampard.

De club staat wel nog altijd op de vierde plek van de ranglijst en houdt daarmee hoop op Europees voetbal.