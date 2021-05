Juventus blijft dankzij geflatteerde zege meedoen om Champions League-tickets

Juventus blijft meedoen in de strijd om een plek in Champions League van volgend seizoen. De ploeg uit Turijn won woensdagavond op bezoek bij Sassuolo met 3-1 en komt op één punt van de vierde plek, de plaats die aan het eind van het seizoen recht geeft op een ticket voor het miljardenbal.

Sassuolo was in de eerste helft de bovenliggende partij en leek na een kwartier spelen op een verdiende voorsprong te komen. Domenico Berardi mocht aanleggen vanaf elf meter, maar de 43-jarige Gianluigi Buffon keerde de strafschop. Hij werd daarmee de oudste keeper die een strafschop wist te stoppen in de Serie A.

Adrien Rabiot tekende tien minuten later wel voor de openingstreffer. De Fransman stoomde op over het middenveld en schoof de bal onbedreigd in de verre hoek. Cristiano Ronaldo tekende na een succesvolle counter vlak voor rust voor de 0-2. Het was de honderdste treffer van de Portugees in Italiaanse dienst.