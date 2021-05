Go Ahead wint en hoopt, maar De Graafschap speelt nog na wolkbreuk boven Vijverberg

De strijd om directe promotie naar de eredivisie is nog altijd niet beslist. Het duel van De Graafschap, dat vooraf de felbegeerde tweede plek in handen had, met Helmond Sport is namelijk in de 38ste minuut gestaakt en wordt om 22.00 uur pas hervat.

Daardoor is het nu nagelbijten in Deventer, waar met argusogen gekeken zal worden naar Doetinchem. Go Ahead Eagles won namelijk door een late treffer van Bas Kuipers met 1-0 uit bij Excelsior.

Mocht De Graafschap punten laten liggen in het restant van het duel met Helmond Sport, dan promoveert Go Ahead Eagles.