Go Ahead Eagles promoveert op doelsaldo naar eredivisie, De Graafschap met lege handen

Vreugde bij Go Ahead Eagles - Pro Shots

Go Ahead Eagles heeft zich op een zenuwslopende laatste speeldag van de Keuken Kampioen Divisie verzekerd van promotie naar de eredivisie. De ploeg uit Deventer won woensdagavond met 1-0 uit bij Excelsior en moest vervolgens nog bijna 90 minuten gespannen toekijken hoe De Graafschap het eraf bracht tegen Helmond Sport. Hoosbuien hadden het veld van de Doetinchemse Vijverberg in de eerste helft namelijk blank gezet, waarop het duel van De Graafschap voor lange tijd gestaakt werd. Op de videoschermen in Kralingen zag de ploeg van trainer Kees van Wonderen hoe De Graafschap handenvol opgelegde kansen kreeg, maar er geen wist te verzilveren. In Doetinchem eindigde het duel uiteindelijk in 0-0 en daardoor greep Go Ahead Eagles op doelsaldo alsnog de felbegeerde tweede plaats. De Graafschap zal nu deelnemen aan de nacompetitie voor promotie, die komend weekend begint. Cambuur Leeuwarden was al eerder zeker van promotie naar de eredivisie.

De topacht in de eindstand van de Keuken Kampioen Divisie 2020/2021. - NOS

Bijna drie maanden bivakkeerde De Graafschap op de tweede plaats achter het ongenaakbare SC Cambuur, maar met drie remises in de laatste drie duels wisten de Superboeren de strijd om de tweede promotieplek maar niet af te maken. En zelfs nu leek het promotiefeest in het water te vallen. Hevige hoosbuien zetten De Vijverberg in de eerste helft namelijk blank, waarop scheidsrechter Rob Dieperink geen andere keuze had dan het duel te staken. Normaal zou het duel na een onderbreking van een half uur definitief gestaakt worden, maar gezien de belangen werd die marge door de KNVB opgerekt tot 90 minuten. En dat was geen overbodige luxe.

Nadat tientallen vrijwilligers met hooivorken het veld bespeelbaar hadden gemaakt, kon het duel pas rond 22.00 uur worden hervat. De duels van de overige concurrenten Go Ahead Eagles, Almere City en NAC Breda waren op dat moment al afgelopen en dus wisten de spelers van trainer Mike Snoei wat het moest doen: winnen.

NAC en Almere winnen niet NAC Breda rekende zich tot halverwege de tweede helft rijk met de 2-0 voorsprong in Leeuwarden tegen kampioen Cambuur, maar zij kwamen van een koude kermis thuis 3-2. Almere City verspeelde tegen Jong PSV de kans op promotie door met 1-1 gelijk te spelen. Maar door de 1-0 zege van Go Ahead Eagles op bezoek bij Excelsior kon De Graafschap zich geen puntenverlies veroorloven.

Na de hervatting zagen we dan ook een ware stormloop op het doel van Helmond Sport, maar Joey Konings, Jasper van Heertum (vrije kopkans) en opnieuw Konings (een op een met doelman Rowen Koot) wisten het net niet te vinden. Nadat ook een enorme blunder van Koot niet werd afgestraft door Ralf Seuntjens, zonk de moed in de schoenen bij een ieder die De Graafschap een goed hart toedraagt. Invaller Melvin Platje probeerde het nog met een slimmigheidje, maar scheidsrechter Dieperink liet zich niet foppen door de uitgestoken arm waarmee Platje de bal in het doel probeerde te werken. Ook in de vijf minuten toegevoegde tijd wist De Graafschap geen vuist te maken en dus was kort na 23.00 uur duidelijk dat de Doetinchemmers zich moeten richten op de play-offs.

De spelers van Go Ahead Eagles wachten in spanning af - ANP

Tegelijk klonk werd gejuicht in Kralingen bij Go Ahead Eagles na de onverwachte, maar verdiende promotie. Sinds de jaarwisseling verzamelde Go Ahead liefst 51 punten uit 21 duels, meer dan alle andere clubs in de eerste divisie. Bovendien mocht doelman Jay Gorter tegen Excelsior zijn 25ste clean sheet bijschrijven, een ruimschootste verbetering van het stokoude record van doelman Tonny van Leeuwen van GVAV.

Programma play-offs Door de uitslagen van vanavond is ook de samenstelling van de play-offs om de een plek in de eredivisie bekend. Op zaterdag 15 mei speelt nummer drie De Graafschap thuis tegen nummer acht Roda JC. Almere City ontvangt NEC en NAC Breda neemt het op tegen FC Volendam. De winnaar van die laatste wedstrijd speelt op 20 mei in de halve finales tegen de nummer 16 van de eredivisie.

Mühren topscorer met 38 goals Drie weken geleden vierde Cambuur al het kampioenschap en in dat duel met Jong AZ (4-2) werd ook het doelpuntenrecord dat sinds 2015 op conto van NEC stond (100 treffers) al overtroffen. Afgelopen weekend brak topscorer Robert Mühren met zijn 36ste seizoenstreffer bovendien het individuele seizoenrecord in de eerste divisie. De echte drive ontbrak dan ook bij de Leeuwardenaren tot Sidney van Hooijdonk en Kaj de Rooy NAC Breda op 2-0 zetten. Daarna zette Cambuur nog een keer aan, met topscorer Mühren als aanjager. Eerst gaf hij een assist op Mitchel Paulissen en daarna maakte hij ook nog zijn 37ste en 38ste van de competitie.

Afscheid Telstaricoon Korpershoek Na 382 wedstrijden in 15 seizoenen voor Telstar (een clubrecord) speelde Frank Korpershoek zijn laatste minuten voor de Witte Leeuwen. Dat deed hij uitgerekend tegen Jong Ajax, de club waar hij als jeugdtrainer actief is en zijn loopbaan zal vervolgen. Na een half uur ging hij naar de kant voor een publiekswissel. Op de schouders, zoals dat hoort bij een clubicoon.

Ook Luigi Bruins en Sander Fischer (beiden Excelsior) namen vanavond afscheid van het profvoetbal.