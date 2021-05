Militairen Afghanistan waarschijnlijk eerder terug dan gepland

De Nederlandse militairen die in Afghanistan zijn ingezet voor de NAVO-missie Resolute Support zijn waarschijnlijk in juli allemaal weer thuis. Eerder was de verwachting dat de aftocht van de NAVO-militairen, die op 1 mei is begonnen, in september afgerond zou zijn.

De Nederlandse stafofficieren die op het NAVO-hoofdkwartier in Kabul werkten, zijn inmiddels terug in Nederland. De overige militairen bevinden zich in Mazar-e-Sharif, in het noorden van het land. Zij keren dus ergens in de komende twee maanden terug. Een team specialisten zorgt ervoor dat ook het materiaal naar Nederland komt.

Sneller door vliegvelden in de buurt

Het ANP schrijft dat de terugtrekking van de militairen sneller gaat dan verwacht, omdat rekening werd gehouden met eerdere missies in bijvoorbeeld Mali of Uruzgan. Toen waren lange transportroutes nodig om vliegvelden te bereiken, maar zowel Kabul als Mazar-e-Sharif beschikken over een vliegveld.

Een nieuwe lichting uit onder meer Havelte stond klaar om in augustus nog uitgezonden te worden, meldt RTV Drenthe. De militairen hebben te horen gekregen dat ze niet meer worden ingezet bij deze missie.

De NAVO trekt alle 10.000 militairen terug uit Afghanistan. Nederlandse militairen zijn sinds 2002 in het land, voornamelijk in de provincie Uruzgan en later ook in Kunduz.

Eind april zijn door defensie zo'n tachtig extra militairen ingezet, die helpen met het ordelijk afbouwen van de missie. Ze zijn er ook voor de bescherming van de troepen.

Op 1 mei verstreek de deadline voor de terugtrekking van alle buitenlandse militairen in Afghanistan. Die datum spraken de VS en de Taliban eerder af in een akkoord. De Taliban ziet de aanwezigheid van buitenlandse troepen na deze datum als een schending van het akkoord.

Er zijn tot nu toe nog geen grote aanvallen op militaire doelen geweest. "Dit is echter geen garantie dat de redeployment van westerse troepen geweldloos zal verlopen", laat het ministerie van Defensie weten.