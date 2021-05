CDA-Europarlementariër gaf schoonzoon baan, mogelijk in strijd met integriteitsregels

CDA-Europarlementariër Toine Manders heeft zijn schoonzoon aangenomen als persoonlijk medewerker, schrijft HP de Tijd. Dat is mogelijk in strijd met de integriteitsregels van het Europees Parlement. Daar staat in dat leden geen 'naaste familieleden' mogen aannemen.

Volgens het magazine erkent Manders dat hij het niet heeft gemeld aan de CDA-delegatie in Brussel. Hij zegt "naar eer en geweten te hebben gehandeld". Naar aanleiding van de publicatie zegt Manders dat hij het contract van zijn schoonzoon zal beëindigen.

Het landelijke partijbestuur van het CDA zegt de zaak serieus te nemen en stelt een onderzoek in. "Het is goed dat deze constructie niet wordt voortgezet. Iedere vorm van belangenverstrengeling moet vermeden worden", aldus partijvoorzitter Marnix van Rij.

Het is niet duidelijk wat de consequenties zijn voor Manders. Nu ook het partijbestuur vindt dat er sprake is van belangenverstrengeling, lijkt het erop dat de schoonzoon niet uit het budget van het Europees Parlement betaald had mogen worden. De vraag is of dat terugbetaald moet worden.