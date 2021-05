Twee maanden schorsing voor Bouhanni na gevaarlijke sprint in Loire

De internationale wielerunie UCI heeft de Franse wielrenner Nacer Bouhanni voor twee maanden geschorst. De renner van Team Arkéa-Samsic reed bij de wedstrijd Cholet-Pays de la Loire in maart concurrent Jake Stewart de hekken in.

Bouhanni finishte als derde, maar werd niet veel later door de juryleden van de UCI gediskwalificeerd. Stewart hield aan de actie een breuk in zijn linkerhand over.

De Britse sprinter van Groupama-FDJ haalde na afloop uit naar Bouhanni. "Nacer, ik zou je graag willen vragen wat je op dat moment dacht, maar het is duidelijk dat je geen hersencellen hebt."

Bekijk in de tweet hieronder de actie van Bouhanni.