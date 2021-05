Gevangenisstraffen voor bedreiging RIVM-directeur Van Dissel

Een van de vrouwen die Jaap van Dissel van het RIVM online heeft bedreigd, is veroordeeld tot een een gevangenisstraf van acht weken, waarvan vier voorwaardelijk. De rechter acht bewezen dat de 54-jarige Apeldoornse schuldig is aan opruiing.

Ze had via berichtendienst Telegram het huisadres van Van Dissel gedeeld en opgeroepen om bakstenen mee te brengen "naar zijn verjaardag".

Vlag in brand

Een 53-jarige vrouw uit Terneuzen is veroordeeld tot zes weken cel, waarvan vier voorwaardelijk. Zij had in een chatgroep foto's en video's geplaatst van een Nederlandse vlag waarop ze had geschreven dat Van Dissel een pedofiel is. Die vlag werd daarop in brand gestoken.

Directeur-generaal Brug van het RIVM sprak namens Van Dissel in de rechtbank. Hij gaf aan dat aan het incasseringsvermogen van de organisatie een grens zit. "Het RIVM kan echt wel tegen een stootje. We gaan kritische geluiden niet uit de weg, integendeel. De zaak van vandaag gaat echter verder, het richt zich nu tegen één persoon."

Het onderzoek naar de Telegramgroep waar de vrouwen in zaten, loopt nog. De officier van justitie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.