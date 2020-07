Wekdienst 28/7: OMT komt bij elkaar om mondkapjes • Nieuwe weekcijfers RIVM

Het weer: af en toe zon, maar vooral in het oosten en noorden kan een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden.

Goedemorgen! Vandaag komt het Outbreak Management Team (OMT) weer bij elkaar om onder meer te praten over het dragen van mondkapjes. En het RIVM komt met nieuwe weekcijfers.

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Outbreak Management Team (OMT) komt bij elkaar. De experts gaan het onder meer hebben over het dragen van mondkapjes. Het kabinet heeft ze daarover om een nieuw advies gevraagd.

Het RIVM komt met de weekcijfers over het aantal coronabesmettingen, ziekenhuisopnames en eventuele overlijdens.

Het is precies 80 jaar geleden dat Radio Oranje voor het eerst in de lucht was. De illegale radiozender maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog uitzendingen vanuit Londen voor bezet Nederland.

Wat heb je gemist?

In de Belgische provincie Antwerpen worden de coronaregels opnieuw aangescherpt vanwege het stijgende aantal besmettingen. Inwoners moeten 's nachts thuis zijn, behalve als ze bijvoorbeeld moeten werken of naar het ziekenhuis moeten. Mondkapjes worden overal in de openbare ruimte verplicht.

In de stad Antwerpen zijn ook alle evenementen afgelast en moeten fitnesscentra sluiten. De maatregelen gelden in ieder geval voor vier weken. De autoriteiten roepen iedereen op om niet naar Antwerpen te komen.