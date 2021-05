Nieuwe informateur Hamer is dé deskundige op de thema's van de coronacrisis

Mariëtte Hamer - ANP

De Tweede Kamer stemt ermee in dat SER-voorzitter Mariëtte Hamer het stokje overneemt van informateur Herman Tjeenk Willink. De meerderheid ziet in de oud-fractieleider van de PvdA de gezochte opvolger "met afstand tot de actuele politiek en de partijen en met een breed, sociaaleconomisch profiel". Het is de bedoeling dat zij de komende tijd onder meer politieke overeenstemming zoekt over het 'herstel- of transitiebeleid'. Verder moet ze inventariseren welke andere urgente grote thema's moeten worden uitgewerkt voor een regeerakkoord op hoofdlijnen. Daarna moet ze bekijken welke partijen met elkaar willen onderhandelen. Hamer krijgt tot 6 juni de tijd om verslag uit te brengen. Lange politieke ervaring Het is opvallend dat voor Hamer is gekozen. Velen zullen haar nog associëren met de PvdA. Die partij heeft het bij de verkiezingen niet zo goed gedaan en heeft - net als na het historische verlies in 2017 - nog maar negen zetels in de Tweede Kamer. Hamer was zestien jaar PvdA-Kamerlid (1998-2014) en twee jaar fractievoorzitter (2008-2010). Maar dat is inmiddels lang genoeg geleden, vindt de Kamer. D66-leider Kaag, de eerste ondertekenenaar van de motie over de informateur, zei dat ze niet op Hamer is gekomen om voor te sorteren op een kabinet met de PvdA, maar vanwege haar rol vanuit de Sociaal-Economische Raad.

Tweede PvdA'er Sinds 2012 ligt het initiatief voor de kabinetsformatie niet meer bij de koning, maar bij de Tweede Kamer. Die wijst dus ook een informateur aan. Sindsdien waren dat mensen van de winnende partijen: respectievelijk Henk Kamp (VVD) en Wouter Bos (PvdA) in 2012 en Edith Schippers (VVD) in 2017. Van het principe dat de grootste partijen de belangrijkste rol spelen, wordt nu afgeweken na de start met de verkenners Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66). Hamer is niet de eerste PvdA'er die in deze formatie een rol speelt, Ook Herman Tjeenk Willink was actief voor deze partij, onder meer als voorzitter van de Eerste Kamer. Maar de minister van Staat wordt inmiddels vooral gezien als een ervaren, boven de partijen staande informateur, op wie al vele malen een beroep werd gedaan. Ook bij de formatie in 2017 speelde hij, als opvolger van Schippers, een belangrijke rol.

Hamer is sinds 2014 voorzitter van de SER, waarin werkgevers, vakbonden en de overheid samenwerken. Het is een van de belangrijkste adviesorganen van het kabinet. Haar functie maakt Hamer geschikt als informateur in deze periode, zegt NOS-verslaggever Wilco Boom. En niet alleen door haar kennis over de sociaaleconomische onderwerpen waar het in de coronacrisis om draait. "Ze heeft een goede reputatie als onderhandelaar. Iemand die snapt dat iedereen met iets uit onderhandelingen moet terugkomen, wil het een succes worden." Een van haar wapenfeiten is het pensioenakkoord, dat in 2019 na tien jaar geharrewar tussen vakbeweging en werkgevers werd gesloten. Hamer wist de partijen als een doorgewinterde polderaar uit hun loopgraven te krijgen. De Kamer hoopt dat het haar ook lukt om de in het slop geraakte formatie vlot te trekken.

Begonnen in het onderwijs Mariëtte Hamer (62) begon haar carrière in het onderwijs. Ze was lerares en directeur volwasseneneducatie en onder meer hoofd van de afdeling strategisch beleid en beleidsverkenningen bij de directie Hoger Beroeps Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Ze werd in 1998 een van de onderwijswoordvoerders van de PvdA-fractie en gaf de aanzet tot het parlementaire onderzoek naar onderwijsvernieuwingen. Later hield zij zich als PvdA-Kamerlid bezig met arbeidsmarkt en ontslagbescherming. Ze was ook enige tijd waarnemend partijvoorzitter. Hamer wil snel aan de slag met de inhoud.