Badmintonners Tabeling, Piek en Seinen naar Spelen

Na Mark Caljouw mogen Robin Tabeling, Selena Piek en Cheryl Seinen zich ook opmaken voor deelname aan de komende Olympische Spelen. Zij behielden de vereiste plaats in de top-20 van de geschoonde ranglijst voor kwalificatie door de afgelasting van het laatste toernooi (in Singapore) dat meetelde.

De tickets voor Tokio moeten nog wel officieel worden toegekend.

Caljouw is de eerste Nederlander in het herenenkelspel sinds 1996. Piek kwam in 2016 in Rio de Janeiro met Eefje Muskens uit in het damesdubbelspel en met Jacco Arends in het gemengd dubbel. Nu vormt zij een duo met debutanten Seinen (damesdubbel) en Tabeling (gemengd dubbel).