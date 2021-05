Ellen DeGeneres stopt na 19 seizoenen met talkshow: 'Daagt me niet meer uit'

Ellen DeGeneres stopt volgend jaar met haar populaire The Ellen DeGeneres Show. Na negentien seizoenen en ruim 3000 uitzendingen is de Amerikaanse talkshowpresentator er klaar mee. "Als je creatief bent, moet je constant uitgedaagd worden. Hoe leuk dit ook is om te maken, het daagt me niet meer uit", zegt DeGeneres tegen The Hollywood Reporter.

De presentator wilde naar eigen zeggen na het zestiende seizoen stoppen, maar producent Warner Bros verzocht DeGeneres nog minimaal vier jaar aan te blijven. "Ik stelde voor om nog een jaar te doen, maar dat kon contractueel niet", zegt ze tegen de Amerikaanse entertainmentsite. "Dus kwamen we uit op drie jaar. Dat was altijd al het plan."

'Verziekte werksfeer'

Vorig jaar kwam DeGeneres onder vuur te liggen omdat er achter de schermen van haar programma sprake zou zijn van stelselmatig racisme, intimidatie en een "verziekte sfeer". Meerdere producenten werden ontslagen en de talkshowpresentator bood haar verontschuldigingen aan.

DeGeneres zegt nu dat die periode veel impact heeft gehad op haar show, maar dat dat niks te maken heeft met het einde van haar programma. "Het was erg pijnlijk voor me. Het brak mijn hart toen ik hoorde dat mensen gekwetst waren", zegt ze. "Maar als de ophef de reden was geweest om te stoppen met het programma, dan was ik al eerder gestopt."

NikkieTutorials

Naar eigen zeggen heeft ze geleerd van de gebeurtenissen. "Ik zorg er nu voor dat mensen weten dat als er iets is, ze naar mij toe kunnen komen. Ik weet niet waarom dat eerder niet zo was, ik ben niet eng. Ik ben wat dat betreft makkelijk om mee te praten en ik wil dat mensen me vertrouwen."

In januari vorig jaar was de Nederlandse youtuber NikkieTutorials te gast in het praatprogramma van DeGeneres om te praten over haar bekendmaking dat ze transgender is. Na afloop keek ook zij met weinig plezier terug op het optreden. Zo zou DeGeneres zich vooraf niet hebben voorgesteld.