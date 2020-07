Advocaats grote angst: 'Als wij blessures krijgen, hebben we een probleem'

Dick Advocaat bij de eerste training van Feyenoord voor het nieuwe seizoen - ANP

Bij de eerste groepstraining van het nieuwe seizoen luidde Feyenoord-trainer Dick Advocaat (zachtjes) de noodklok: zijn selectie is te smal, zeker als de club wil meestrijden om de landstitel. Het pijnpunt? Gebrek aan geld. "Ik heb wel gevraagd om meer spelers en dat is toch een probleem", zei Advocaat maandag tijdens de persconferentie. "Het gaat niet alleen om spelers die eventueel naar ons willen komen, maar ook om salaris. Daar zit ook bijna geen ruimte meer in." "Je moet niet vergeten: we zijn elf spelers kwijtgeraakt en daar hebben we niet altijd adequate spelers in de breedte voor teruggekregen", vervolgt de 72-jarige trainer, die er naar eigen zeggen alles aan zal doen om zijn selectie fit te houden. "Als er niets gebeurt qua blessures, is er geen probleem. Maar er zijn spelers die in het verleden bewezen hebben dat het ook de andere kant op kan gaan. Dat is mijn grote angst. Dus ik vind dat Feyenoord daar echt rekening mee moet houden."

'Als spelers geblesseerd raken, hebben we een probleem' - NOS

Aan de andere kant prijst Advocaat zich gelukkig met het goede werk dat hij samen met technisch directeur Frank Arnesen de laatste tijd heeft verricht. Bryan Linssen, Mark Diemers en Christian Conteh (die nog niet op het trainingsveld stond) werden aangetrokken, net als assistent-trainer Zeljko Petrovic. Hoewel het een besloten training betrof, werden de nieuwelingen door een groepje fans zingend en met fakkels begroet. Net als de spelers die de afgelopen tijd hun contracten in Rotterdam-Zuid verlengden: het grote talent Orkun Kökcü, Leroy Fer en Eric Botteghin. Blijft Berghuis? Ook aanvoerder Steven Berghuis, vorig seizoen gedeeld topscorer van de eredivisie en onbetwist de beste speler van Feyenoord, is nog altijd in de Kuip te bewonderen. Tot genoegen van Advocaat: "Iedereen weet dat hij een geweldig seizoen heeft gedraaid. Hij heeft het naar zijn zin, is aanvoerder, dus laten we hopen dat hij de juiste keuze maakt." Met dat laatste doelt de coach op Berghuis' uitspraken van maandag. De aanvaller liet doorschemeren dat het niet helemaal zeker is dat hij komend seizoen ook bij Feyenoord speelt. "Dat kan ik nooit garanderen", zei hij. "Je weet nooit of er nog wat langs kan komen."

Blijft Berghuis bij Feyenoord? 'Poeh, dat kan ik nooit garanderen' - NOS

Berghuis, die herstelt van een luchtweginfectie en nog niet heeft getraind, heeft vertrouwen in komend seizoen. "Ik denk dat wij het team aardig bij elkaar hebben kunnen houden. En er zijn nog drie jongens bij gekomen. In een tijd waarin het geld niet binnenstroomt, laat ik het zo zeggen." Nog zeven weken te gaan Advocaat moet aan de bak om zijn ploeg gereed te maken voor het nieuwe seizoen, dat voor Feyenoord op 12 september begint met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle en waarin ook een avontuur in de groepsfase van de Europa League wacht. "Ik heb sinds maart geen partij meer gespeeld", zegt Berghuis. "Of ik het nog kan? Haha, dat wel hoor. Maar ik snap de vraag. Het zal aankijken zijn, langzaam opbouwen. Daar hebben we in principe genoeg tijd voor. Nog zeven weken." Het doel? "We moeten sowieso Europees voetbal halen", aldus Advocaat. "Maar ik vind dat een club als Feyenoord altijd moet proberen mee te doen om de titel. Dus dat gaan wij ook doen. En hoe lang dat duurt, dat zien we dan wel." Bekijk in onderstaande video een verslag van Feyenoords eerste groepstraining op maandag: