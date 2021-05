Caleb Ewan heeft de vijfde etappe van de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De vlakke etappe eindigde uiteindelijk in een massasprint waarbij de renner met een fietslengte de rest achter zich liet.

Over een rit van 177 kilometer van Modena naar Cattolica, kwam de renner na een massasprint uiteindelijk als eerste over de meet. Na het klimwerk van gisteren hadden de renners een vlakke rit voor de boeg en waren de sprinters aan zet. Groenewegen kon zich niet mengen in de eindsprint.