Ewan wint vijfde etappe Giro, Groenewegen finisht als achtste

Caleb Ewan heeft de vijfde etappe van de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De vlakke etappe eindigde in een massasprint waarbij de Australiër met een fietslengte de rest achter zich liet. Groenewegen kon zich niet mengen in de eindsprint en werd uiteindelijk achtste.

Na een rit van 177 kilometer van Modena naar Cattolica kwam Ewan na een massasprint uiteindelijk als eerste over de meet. Na het klimwerk van dinsdag hadden de renners een vlakke rit voor de boeg en waren de sprinters aan zet.

Zwaar en hectisch

Voor Groenewegen was zijn tweede sprint sinds zijn rentree in het peloton. Voor de start hintte Groenewegen al op een zwaar slot.: "De finale zal zwaar en hectisch zijn, maar we hebben een sterke ploeg en ik vertrouw op mijn ploeggenoten."

In de verder weinig boeiende rit werd het slot gedomineerd door een reeks valpartijen. Op zo'n 16 kilometer voor de finish kwam Ineos-renner Pavel Sivakov ten val. In het gedrang van het peloton reed de Rus tegen een grote struik aan en ging naar de grond.

Hij wist de etappe met pijn en moeite toch uit te fietsen. Sivakov stond vijfde in het jongerenklassement, maar verloor door de val veel tijd.

Landa uit de Giro

Op nog geen vijf kilometer voor de finish was het weer mis: Joe Dombrowski reed tegen een seingever bij een vluchtheuvel aan en nam Mikel Landa mee in zijn val. De Spaanse klassementsrenner bleef op de grond liggen en stapte niet meer op.