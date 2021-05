Amerikanen hamsteren massaal brandstof na cyberaanval op oliepijpleiding

Lange rijen bij benzinestations in de Verenigde Staten. Amerikanen maken zich zorgen over een brandstoftekort, omdat de belangrijkste oliepijplijn van Amerika al dagen platligt door een hack met gijzelsoftware.

De Amerikaanse minister van Energie Jennifer Granholm heeft opgeroepen te stoppen met hamsteren. Volgens Granholm is er geen tekort aan brandstof, maar is er nu vooral een probleem met de bevoorrading, zegt ze tegen persbureau AP. "We hebben benzine, we moeten het alleen op de juiste plek krijgen."

De hackers achter de cyberaanval boden gisteren hun excuses aan. De groep, die zichzelf DarkSide noemt, zegt uit te zijn op geld, maar het zou nooit de bedoeling zijn geweest om de samenleving te ontwrichten. DarkSide is volgens de FBI een Russisch hackerscollectief dat computersystemen van grote bedrijven en organisaties binnendringt. De groep zelf beweert dat een percentage van de winsten gaat naar liefdadigheidsorganisaties.

De Amerikaanse president Biden liet eerder deze week weten dat er geen bewijs is dat de Russische regering betrokken is geweest bij de aanval. Wel wees hij erop dat het Kremlin in zekere zin verantwoordelijkheid moet dragen, omdat het gaat om een collectief dat waarschijnlijk vanuit Rusland opereert. De Russische ambassade ontkent betrokkenheid.