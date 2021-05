Trump-kritiek kost Republikeinse prominent Cheney haar positie

De Republikein Liz Cheney is weggestemd uit een belangrijke functie binnen de partij. Zij was de nummer drie van de Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, maar werd weggestuurd door haar partijgenoten vanwege kritiek op oud-president Trump.

Cheney was de hoogste Republikein die in januari voor een afzettingsprocedure stemde, vanwege Trumps rol in het aanjagen van de aanval op het Capitool van 6 januari. Dat is een van de redenen dat haar partijgenoten haar nu hebben weggestemd.

De dochter van voormalig vicepresident Dick Cheney, die tijdens de presidentstermijn van Trump hem altijd loyaal steunde, was ook een van de prominente partijleden die niet meegingen in het verhaal van Trump dat de presidentsverkiezingen frauduleus waren verlopen. Voor die claims zijn nooit bewijzen gevonden.