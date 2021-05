Wil je op vakantie deze zomer? Dit zijn nu de mogelijkheden

Dan is er nog niet veel mogelijk. Er komen vanaf 15 mei nog weinig landen in aanmerking voor een groen of geel reisadvies (reizen kan, maar wees waakzaam). Vorige week werden de reisbeperkingen voor delen van Europa al iets versoepeld en de kans bestaat dat het negatieve reisadvies voor die landen het eerst vervalt.

En na de persconferentie van gisteren werd het nóg drukker volgens de reisorganisaties. "Toen veranderde het zoeken echt in boeken", zegt de ANVR. Maar wat is er mogelijk?

Er is licht aan het einde van de tunnel voor mensen die op vakantie willen deze zomer. Op 15 mei wordt het huidige negatieve reisadvies voor de hele wereld versoepeld en wordt per land gekeken of het als veilig kan worden aangemerkt, maakte het demissionaire kabinet gisteren bekend.

Het RIVM beoordeelt welk reisadvies een land krijgt. Daarbij wordt gekeken naar factoren als besmettingsgraad, afgenomen testen, percentage positieve testen, het aantal reizigers dat in Nederland positief test en recent in een bepaald land is geweest en de trend van de coronacijfers. Ook kijkt het RIVM naar de aanwezigheid van verschillende varianten van het coronavirus.

En in de zomer?

Het kabinet hoopt dat in de aanloop naar de zomer steeds meer landen als veilig kunnen worden aangemerkt. Ook de komst van een zogenoemd coronapaspoort voor de Europese Unie, waarmee je vrij kunt reizen als je gevaccineerd bent, een negatieve testuitslag hebt of immuniteit hebt opgebouwd omdat je recent besmet was, biedt hoop. Maar het is de vraag of de app, die nog wordt ontwikkeld, op tijd werkt.

Daarom eerst uitleg over wat je moet doen zonder dit paspoort.

Wat moet ik doen om op vakantie te kunnen?

Check het reisadvies en download de reisapp van Buitenlandse Zaken, zegt de ANVR. "Normaal keek je misschien één keer naar dat reisadvies, nu moet je dat wel blijven checken."

Daarnaast moet je opzoeken welke voorwaarden het land aan reizigers stelt. Misschien zijn Nederlandse toeristen in verband met hoge besmettingsaantallen helemaal niet welkom. Als je op eigen gelegenheid met de auto reist, controleer dan ook de reisadviezen en voorwaarden voor de landen waar je doorheen reist.

Het is volgens de ANVR het slimst om een pakketreis bij een reisorganisatie te boeken. "Je weet dan in ieder geval dat de reisorganisatie in de gaten houdt of je kunt reizen. Kan de reis niet doorgaan en moet er worden geannuleerd, dan krijg je de betaalde reissom terug." Ook als je nu een reis boekt, terwijl het land nog oranje is, krijg je je geld terug bij annulering door de reisorganisatie.

Als je op eigen houtje iets boekt, heb je te maken met afzonderlijke voorwaarden en kan het zijn dat je geen geld terugkrijgt. Bij sommige organisaties is dat anders. Sommige hotelboekingswebsites bieden bijvoorbeeld gratis annuleren tot een bepaalde datum aan. Daarnaast bieden luchtvaartmaatschappijen wel financiële compensatie bij een annulering, alleen is de kans klein dat een vlucht wordt geannuleerd vanwege een negatief reisadvies.

Dan de papieren...

Zodra je hebt geboekt, moet je kijken welke papieren je nodig hebt. Denk aan een (digitale) gezondheidsverklaring of een negatieve PCR-testuitslag. Dit verschilt per land. Een PCR-testuitslag mag bij aankomst niet ouder zijn dan 48 of 72 uur. Vaak kun je via een reisorganisatie een testafspraak maken.

Zo niet, dan moet je zelf een commerciële teststraat zoeken die testen met een internationaal reiscertificaat verzorgt. Testen voor een reis mag niet bij de GGD. "Die zijn alleen voor klachten en bron- en contactonderzoek", zegt het ministerie van Volksgezondheid.

De test betaal je zelf en kost nu rond de 130 euro. De verwachting is dat de gemiddelde prijs gaat zakken, zei De Jonge gisteren. Daarnaast gaat de ANVR samenwerken met een commercieel testbureau, zodat reisorganisaties testen goedkoper aan kunnen bieden.