Vier gewonden bij vechtpartij in azc Budel

Bij een vechtpartij in het asielzoekerscentrum in Budel zijn zeker vier mensen gewond geraakt.

In eerste instantie was de melding dat er meer dan honderd mensen bij de vechtpartij betrokken waren. Uiteindelijk bleken dat er ongeveer vijftien te zijn. De rest stond erbij. Een persoon is aangehouden.

De gewonden hebben lichte snijwonden, vermoedelijk doordat er messen zijn gebruikt. Ook is een beveiliger van het azc in de Brabantse plaats aangevallen toen hij probeerde de vechtende bewoners uit elkaar te halen. Hij heeft aangifte gedaan.

De aanleiding voor de vechtpartij is onbekend. Veel is nog onduidelijk, zegt de eenheid Oost-Brabant op Twitter. Inmiddels is het weer rustig bij het azc.