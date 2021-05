RIVM: 6422 nieuwe besmettingen, ziekenhuisbezetting duikt naar beneden

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 6422 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 864 meer dan gisteren, maar toch is de trend in de besmettingen juist dalend. In de voorbije zeven dagen werden gemiddeld 6604 positieve tests per dag geregistreerd; een daling van 9 procent vergeleken met de zeven dagen daarvoor.

Jaap van Dissel, directeur infectieziekten van het RIVM, zei vandaag in de Tweede Kamer dat hij verwacht dat deze keer die dalende lijn ook niet meer zo snel zal gaan stijgen. Dat is met name te danken aan het hoge tempo in de vaccinatiecampagne.

Dat er vandaag een stijging te zien is, heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het feit dat op woensdag en donderdag het aantal positieve tests vrijwel altijd hoger is dan in de rest van de week. Dat komt omdat mensen zich in het weekend minder laten testen en er in de loop van de week vervolgens een 'inhaaleffect' ontstaat.