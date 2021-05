Groningen wil onderzoek naar vriendjespolitiek Seaport

Dinsdag onthulde Nieuwsuur dat bij de komst van een megadatacentrum van Google in Groningen door machtsmisbruik van overheidsbestuurders boeren werden gedupeerd en één familiebedrijf, Bakker Bierum, miljoenenvoordelen kreeg. Dit gebeurde door onbevoegd handelen van GSP-bestuurders, onder verantwoordelijkheid van met name de Provincie.

Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol, die Nieuwsuur eerder geen commentaar wilde geven, zei gisteravond nog tegen RTV-Noord niet geschrokken te zijn van de onthullingen, maar kwam daar vandaag op terug. "Gisteravond werd er in de reportage van Nieuwsuur gesuggereerd dat er verwevenheid bestaat tussen het verwerven van grond en het verwerven van windturbines. Ik ben daar van geschrokken en wil dat dit uitgezocht wordt," aldus Rijzebol tegen RTV-Noord.

Dat Rijzebol daarbij stelt dat het om 'suggesties' van Nieuwsuur gaat is overigens onjuist. GSP-directeur Cas König heeft aan Nieuwsuur bevestigd dat een geheime vaststellingsovereenkomst waarin Bakker Bierum windmolenrechten kreeg toegezegd, 'onlosmakelijk verbonden' is met aankoop van grond.

Het is nog niet duidelijk wie het onderzoek zal gaan uitvoeren. Ook is niet bekend of daarbij de vaststellingsovereenkomst en andere cruciale documenten openbaar gemaakt zullen worden.