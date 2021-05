Rusland rouwt om doodgeschoten schoolkinderen

In Rusland worden vandaag de slachtoffers herdacht van de aanslag gisteren op een school in Kazan. Zeven scholieren en twee volwassenen kwamen om het leven, toen een 19-jarige man het vuur opende in school 175.

Bij de school is een herdenkingsplek ingericht door de lokale bevolking, waar bloemen en knuffels worden neergelegd en kaarsen aangestoken. Op overheidsgebouwen hangen de vlaggen halfstok.

De mensen in Kazan, de hoofdstad van Tatarstan, zijn geraakt door de moorden. "Niemand had verwacht dat zoiets hier zou gebeuren. We zijn in shock", zegt Roza Miftakhutdinova. Ze woont in de buurt van de school. "Ik was aan het werk toen het gebeurde. Ik ben bang en geschrokken."

"Ik barstte in tranen uit toen ik het nieuws hoorde. Zelf heb ik ook twee kinderen, van wie er een op school zit", vertelt Aigul Smirnova, die als muzieklerares op een naburige school werkt. "Als ik me bedenk wat deze kinderen hebben moeten doormaken, voel ik me vreselijk."

Levend schild

Een van de eerste slachtoffers die zijn begraven, is een vrouwelijke medewerker van de school. Zij zou zijn neergeschoten toen ze tussen de schutter en een kind ging staan.