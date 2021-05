Niets aangetroffen bij politie-actie in Haagse bos, bij Paleis Huis ten Bosch

Het Haagse Bos in Den Haag is ontruimd geweest na een melding van een verdachte situatie. Agenten zijn het bos ingegaan, maar er is niets aangetroffen, meldt de politie op Twitter. Inmiddels zijn de afzetlinten weer weggehaald.

Boven het Haagse Bos hing enige tijd een politiehelikopter. Op beelden was te zien dat leden van een arrestatieteam het bos ingingen.

In het Haagse Bos ligt ook Paleis Huis ten Bosch, het woonpaleis van koning Willem-Alexander en zijn gezin. De Rijksvoorlichtingsdienst liet voordat duidelijk was dat er niets is aangetroffen weten dat de veiligheid van de koning en zijn familie niet in het geding was.

Bij Den Haag FM zei iemand die voor de ontruiming in het bos was dat ze door marechaussees werd weggestuurd. "Jullie moeten nu weg, we weten niet waarom", zou tegen hen zijn gezegd.