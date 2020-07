Zeilen en atletiek: Canadezen doden de tijd

Twee Canadezen aan het zeilen in Friesland - Fries Scheepvaartmuseum

Voetbalwedstrijden, atletiektoernooien, paardenraces. Er wordt van alles georganiseerd om de tienduizenden Canadezen in ons land bezig te houden nu de gevechten voorbij zijn. Sneek houdt vandaag een zeilwedstrijd. Voor de 'regatta' op het 'Sneek Lake' hebben 64 Friese booteigenaren hun schepen beschikbaar gesteld, in zes klassen van schouwen tot regenbogen en valken. Elke boot heeft een driekoppige bemanning: een Nederlandse burger en twee Canadese militairen. De zeilwedstrijd is een klein voorproefje van de Sneekweek die dit jaar weer wordt gehouden. In 1943 en 1944 moest dat jaarlijkse watersportevenement wegens de oorlog worden afgelast. De editie dit jaar is een bescheiden herstart: vanwege transportproblemen worden er voornamelijk deelnemers uit de noordelijke provincies verwacht. Om de eer In het stadspark in Groningen, in april nog toneel van zware gevechten, werd vorige week een sporttoernooi voor de militairen gehouden. De mannen konden zich meten in onderdelen als sprint, kogelstoten en hoogspringen. "Voor zover bekend zijn er geen records gebroken", grapte de commentator van een Canadese filmploeg die er opnames maakten. De mannen streden om de eer voor hun legereenheden. Ook hier hebben de Canadezen tijd om te zeilen, op het nabijgelegen Paterswoldsemeer. Geen wedstrijd dit keer, maar een picknicktochtje met Nederlandse meisjes.

Canadese soldaten zeilen - NOS

In Hilversum werd voor de Canadezen de eerste draverij na de oorlog gehouden. De olympische renbaan was daarvoor omgedoopt tot het Maple Leaf Stadium, naar het officieuze nationale symbool van Canada. Inclusief de Canadezen kwamen hier zo'n 15.000 toeschouwers op af, onder wie prins Bernhard. Van elke 50 cent entree ging een stuiver naar het Rode Kruis. Nep-olympiër In Amsterdam was men verheugd dat een heus olympisch kampioen had ingetekend op enkele hardloopwedstrijden: Percy Williams, die op de Spelen van 1928 in hetzelfde stadion goud had gewonnen op de 100 en 200 meter sprint. In deze race eindigde hij als tweede. Tijdens de huldiging bleek echter dat Amsterdam was beetgenomen: een andere Canadees had zich voor de sprintkampioen uitgegeven. Een stadsgenoot van Williams ontdekte dat toen de nepkampioen bloemen kreeg.

Quote Ik ben meteen het veld in gelopen. Dick Moore over de ontdekking van het bedrog

"Ik hoorde omroeper het maar over Percy Williams hebben, maar ik zag hem nergens. Toen ik vroeg waar hij dan was, wezen ze me op dat ventje dat de bloemen in ontvangst nam", vertelt sergeant Dick Moore. "Ik ben meteen het veld in gelopen." 'Percy Williams' werd naar de kleedkamer meegenomen om te ondervragen. "Ik vroeg hem hoe zijn broer heette. Hij zei Bill, maar ik kon iedereen overtuigen dat het een bedrieger was." De Nederlanders konden wel lachen om de stunt, maar de Canadese MP zette de man een poosje vast om zijn zonde te overdenken. De echte Percy Williams is helemaal niet in Europa en heeft ook niet aan het front gediend: hij was tijdens de oorlog vlieginstructeur in Canada. Hij is momenteel thuis in Vancouver.