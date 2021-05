Sprinters aan zet in vlakke vijfde etappe in Giro d'Italia

Een dag voor zijn dertigste verjaardag won Joe Dombrowski de vierde etappe in de Ronde van Italië. De Amerikaan kwam voor het eerst in zijn carrière als eerste over de streep in een grote ronde. Alessandro De Marchi werd tweede en is de nieuwe rozetruidrager.

Egan Bernal kwam als eerste van de groep favorieten over de streep. De Colombiaan, die twee jaar geleden de Tour de France op zijn naam schreef, demarreerde op de laatste beklimming en pakte enkele seconden op onder anderen Simon Yates en Remco Evenepoel.

