Peloton komt in Imola samen • Groenewegen verwacht hectische finale

Medekoploper Umberto Marengo heeft één profzege op zijn cv staan, een etappewinst in de Ronde van Utah in 2019. Opmerkelijker is wat Marengo uitvoerde tijdens de lockdown in Italië in 2020: hij was bezorger van ijsjes in Collegno, bij Turijn.

De 28-jarige Marengo kwam op het idee toen hij samen met zijn vriendin in april vorig jaar thuis zat en zin had in ijs. "Ik vroeg mezelf af of er meer mensen waren die ijsjes wilden laten bezorgen. Ik sprak met de burgemeester en die vond het een goed idee."

En zo geschiedde: Marengo werd de fietsende ijsjesbezorger van Collegno, waar hij dagelijks twintig tot dertig bestellingen afleverde voor drie ijswinkels. "De klanten waren verbaasd dat een wielrenner hun ijsjes aan huis bezorgde", aldus Marengo.