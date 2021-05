Groenewegen verwacht hectische finale • Twee Italianen op kop in Giro-rit

Het peloton is begonnen aan de opwarmkilometers van de vijfde etappe door Modena. Het weer is mooi: 18 graden en een zonnetje.

Modena is een oude universiteitsstad, onder meer bekend van de auto-industrie en het lekkere eten. Zo werd Enzo Ferrari in Modena geboren en hebben ook Italiaanse merken als Lamborghini en Maserati hun hoofdkantoor in Modena.

Wat betreft eten: de balsamicoazijn uit Modena is wereldberoemd en in de binnenstad is Osteria Francescana te vinden, een van de beste restaurants ter wereld.