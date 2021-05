Oostenrijkse kanselier Kurz onderzocht door justitie

Het Openbaar Ministerie in Oostenrijk is een onderzoek begonnen naar bondskanselier Kurz. Dat heeft Kurz vanochtend zelf meegedeeld op een haastig belegde persconferentie. Ook zijn chefstaf wordt doorgelicht.

Anticorruptie-officieren van het OM onderzoeken of Kurz onder ede heeft gelogen tegen een parlementaire commissie die de zogenoemde Ibiza-affaire onder de loep neemt. In mei 2019 ontstond een groot schandaal in de Oostenrijkse politiek, toen een twee jaar oude video opdook waarop toenmalig FPÖ-leider Strache op het Spaanse vakantie-eiland bereid bleek om een Russische oligarch overheidsprojecten te gunnen in ruil voor steun tijdens verkiezingscampagnes.

Strache was destijds ook vicekanselier in een coalitie met Kurz' ÖVP. Door het schandaal viel de regering en bij de daaropvolgende verkiezingen verloor de rechts-populistische FPÖ flink. De conservatieve partij van Kurz won juist zetels en vormde opnieuw een coalitie, dit keer met de Groenen.

Sms'je naar vertrouweling

Het parlement onderzoekt de Ibiza-affaire en andere mogelijke gevallen van corruptie. In het geval van Kurz gaat het om zijn verklaringen over de benoeming van vertrouweling Thomas Schmid als hoogste baas van ÖBAG, het kantoor dat Oostenrijkse staatsdeelnemingen in bedrijven regelt.

"Je krijgt alles wat je wilt", zou Kurz in een sms'je aan Schmid hebben beloofd, nog voordat die was benoemd. Maar de bondskanselier zou tegen de commissie hebben gezegd dat er vooraf geen afspraken waren gemaakt. Oppositiepartij NEOS heeft naar aanleiding van zijn verklaringen aangifte gedaan tegen Kurz, waarop justitie het onderzoek begon.

Kurz zei vanochtend in Wenen dat hij wist dat hij de waarheid moest spreken tegen de onderzoekscommissie en dat dan ook altijd heeft gedaan.