Aanvoerder Virgil van Dijk zet zelf streep door aankomende EK met Oranje

Het Nederlands elftal kan tijdens het aankomende Europees kampioenschap niet beschikken over aanvoerder Virgil van Dijk. De 29-jarige verdediger is niet op tijd hersteld van de zware knieblessure die hij in oktober opliep.

"Het is verschrikkelijk, maar dit is de juiste beslissing", zegt Van Dijk op het clubkanaal van Liverpool.

Bondscoach Frank de Boer hoopte nog een beroep te kunnen doen op zijn captain, die voorspoedig herstelt van een zware kruisbandblessure. Van Dijk hakt nu zelf de knoop door om niet te gaan naar het toernooi dat op 11 juni begint.