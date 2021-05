'Oude normaal' wordt pittig voor je brein, denken experts

Laatste dag van Lowlands 2017 - ANP

Een biertje drinken in een volle kroeg, dansen met duizenden mensen op een festival of elkaar drie zoenen geven op een verjaardag. Veel mensen zullen zich erop verheugen, maar als het in de zomer mogelijk weer mag, kan dat behoorlijk zwaar vallen, waarschuwen deskundigen. Volgens hen dreigt na ruim een jaar coronamaatregelen overprikkeling. "Als mensen de mogelijkheid hebben, gaan ze ook weer de drukte opzoeken", zegt GZ-psycholoog Najla Edriouch, die onder meer op YouTube tips en informatie geeft over mentale gezondheid. "Maar vergeet niet dat je tijd nodig hebt om aan die prikkels te wennen. Als je jezelf die tijd niet gunt, kun je je brein mogelijk overbelasten." Volgens het openingsplan zou deze zomer weer veel mogelijk moeten zijn. "Het kan een heel mooie zomer worden", zei demissionair minister De Jonge gisteravond bij de coronapersconferentie. Eerder zei De Jonge al dat de anderhalvemetermaatregel in juni door toegangstesten deels kan worden opgeheven. Volgende week worden er waarschijnlijk nieuwe versoepelingen doorgevoerd. Pretparken en dierentuinen kunnen dan weer open, net als sportscholen en binnenzwembaden. Edriouch waarschuwt mensen dat ze mogelijk zullen moeten wennen aan zulke 'gewone' situaties. "Vergelijk het met een vakantie. Als jij drie weken op een rustige plek bent geweest en je komt dan weer op je werk, dan zal je het daar ook heel druk vinden. Het is maar net wat je gewend bent. Je brein heeft tijd nodig om zich weer aan te passen."

Quote Met een paar mensen op een verjaardagsfeestje zitten, kan al te veel zijn. Najla Edriouch, psycholoog

Dat heeft te maken met het aantal prikkels dat je brein momenteel gewend is, legt ze uit. "In de huidige situatie krijgen veel mensen minder prikkels dan normaal. Daardoor is je prikkelverwerking veranderd. Als er weer meer prikkels komen, reageert je brein daarop door bepaalde stofjes aan te maken. Bij te veel prikkels wordt dat onder meer cortisol, het stresshormoon." Bij langdurige stress of overprikkeling wordt te lang cortisol aangemaakt en dat kan leiden tot psychische klachten. "Het kan zijn dat je verrast wordt door die overprikkeling, dat je die nog niet kent. Dit omdat je deze drukte eerder goed kon verdragen; je was gewend aan deze hoeveelheid prikkels." Daarom is het belangrijk om bewust te zijn van de mogelijke gevolgen. "Als je de drukte opzoekt, moet je daar ook weer van herstellen. Met een paar mensen op een verjaardagsfeestje zitten, kan al te veel zijn", zegt Edriouch. "Plan niet je hele weekend vol." 'Summer of love' Dát veel mensen straks 'inhaalgedrag' zullen vertonen, lijkt zeker. "Maak je klaar voor the summer of love", zegt Rick van Baaren, hoogleraar gedragsverandering van de Radboud Universiteit. "Alles wat je hebt ingehouden aan behoeftes, ga je overcompenseren. Dat is echt een psychologisch basisbeginsel." Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar het gros van de mensen zal meer doen van datgene wat is onderdrukt afgelopen jaar, zegt de hoogleraar. "Of dat nou naar de Keukenhof gaan is, of festivals bezoeken." Maar dat gebeurt wel pas als mensen zich veilig voelen. "Er zal eerst gesnuffeld worden. Maar hoe veiliger mensen zich voelen, hoe meer ze toegeven aan dat opgebouwde verlangen." Op Koningsdag werden op meerdere plekken de coronamaatregelen al genegeerd:

