In IJsselmeer gevonden lichaam is van overboord geslagen man (49)

Het lichaam dat gisteravond in het IJsselmeer is gevonden, is inderdaad van de 49-jarige man uit de gemeente Fryske Marren die donderdag van een zeilschip overboord was geslagen.

De politie vermoedde dit al en onderzoek bevestigt het. Het lichaam is overgedragen aan de familie, laat de politie weten.

De man was donderdag te water geraakt in de buurt van Breezanddijk, halverwege de Afsluitdijk. Volgens de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij kreeg hij een giek tegen zijn hoofd. Een zoekactie van politie, Kustwacht, KNRM en Rijkswaterstaat leverden in de dagen daarna niets op.

Gisteren zagen voorbijgangers het lichaam ter hoogte van de sluis bij Kornwerderzand, dicht bij de Friese kust. Het is door hulpverleners geborgen.