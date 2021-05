Van Rouwendaal prolongeert EK-titel op vijf kilometer in open water

Sharon van Rouwendaal is opnieuw Europees kampioen geworden op de vijf kilometer in het open water. In het Hongaarse Lupameer bleef ze woensdagmorgen haar concurrenten net voor.

De 27-jarige van Rouwendaal was drie jaar geleden, tijdens de EK in Glasgow, ook al de beste op deze afstand. Toen won ze ook nog de tien kilometer en werd ze tweede op de 25 kilometer. Later deze week verdedigt ze in Hongarije haar titel op de 10 kilometer en komt ze ook in actie op de langebaan op de 400 meter vrije slag.

