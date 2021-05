Van Rouwendaal prolongeert EK-titel op 5 kilometer in open water

Sharon van Rouwendaal is opnieuw Europees kampioen geworden op de 5 kilometer in het open water. In het Hongaarse Lupameer tikte ze na een overtuigende race na bijna 59 minuten als eerste aan.

Van Rouwendaal pakte na de eerste van drie ronden de koppositie, versnelde en trok zodoende het hele veld uit elkaar. Alleen de Italiaansen Gulia Gabbrielleschi en Gineuba Taddeucci en de Franse Océane Cassignol bleven enigszins in haar kielzog. De Nederlandse versnelde in de laatste 500 meter van de race opnieuw en zwom onbedreigd naar haar zesde EK-goud.

Hoewel ze zich tijdens de race nog even onzeker voelde omdat haar opponenten in de buurt bleven, werd ze richting het einde steeds zekerder van haar zaak. "Uiteindelijk konden ze alleen maar volgen", glunderde ze na de race. "Ik had zelfs nog over."

10 kilometer

De 27-jarige van Rouwendaal was drie jaar geleden, tijdens de EK in Glasgow, ook al de beste op deze afstand. Toen won ze ook nog de tien kilometer en werd ze tweede op de 25 kilometer. Donderdag verdedigt ze haar titel op de 10 kilometer, de afstand waarop ze in 2016 ook olympisch kampioene werd.