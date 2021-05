Schmidt spreekt met Zahavi over rentree bij PSV: 'Heeft goed getraind'

"Ik zal vandaag nog met hem spreken", vertelde Roger Schmidt woensdag op de persconferentie. De trainer heeft het gevoel dat Zahavi klaar is om te spelen, terwijl hij zelf ook graag zijn sterkste elf het veld instuurt om het ticket voor de Champions League-voorronde in de laatste twee duels van het seizoen veilig te stellen.

Eran Zahavi lijkt klaar om donderdag weer in de spits te staan bij PSV, dat in de strijd om de tweede plaats in de eredivisie op eigen veld PEC Zwolle treft. De vrouw en kinderen van de Israëliër waren zondag slachtoffer geworden van een gewapende overval .

"Afgezien van de situatie van afgelopen zondag, heeft hij zich hier volgens mij uitstekend op zijn plek gevoeld. Ik ga ervan uit dat hij volgend seizoen nog steeds speler van ons is", verklaarde de trainer over de spits die nog tot medio 2022 in Eindhoven vastligt.

Zelf liet Zahavi dinsdag via Instagram weten dat hij het seizoen in Eindhoven zou afmaken. "We vluchten niet", aldus de spits.

Schmidt spreekt van nog twee belangrijke, moeilijke wedstrijden voor de Eindhovenaren waarmee het seizoen wordt afgesloten. Zondag gaat PSV nog op bezoek bij FC Utrecht.

Twijfelgevallen

"We hebben aangetoond dat we ons ook in moeilijke tijden op het voetbal kunnen concentreren", refereerde Schmidt aan de overwinning op Willem II van afgelopen zondag, waardoor het punt voorsprong op AZ behouden werd. "We kijken niet naar anderen, we hebben het in eigen hand of we tweede worden."

Mohamed Ihattaren heeft de training inmiddels hervat, maar lijkt donderdag nog niet in actie te gaan komen. Dat geldt ook voor Mario Götze en Timo Baumgartl, de andere twijfelgevallen bij PSV die op de weg terug zijn.