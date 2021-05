Hitchcock-finale in kelder eredivisie: wie speelt nog tegen wie?

VVV-aanvoerder Danny Post - ANP

Een Hitchcock-finale ligt in het verschiet in de kelder van de eredivisie. Met nog twee speelrondes te gaan hopen degradatiekandidaten RKC Waalwijk, Willem II, FC Emmen, VVV-Venlo en ADO Den Haag het vege lijf nog te redden. En ze hebben het allemaal, al is het op papier, nog in eigen hand. De nummers 17 en 18 degraderen na dit seizoen rechtstreeks, de nummer 16 is veroordeeld tot play-offs. Vandaag, op de voorlaatste speeldag, staat het pikante duel tussen ADO Den Haag en Willem II op het programma. En zondag, in de laatste ronde, speelt VVV-Venlo tegen FC Emmen. Kelderkrakerspektakelvoetbal lijkt dus verzekerd. Een rondje langs de velden in de onderste regionen.

Resterend programma dregadatiekandidaten - NOS

14. RKC Waalwijk - 27 punten De ploeg die vorig seizoen nog afsloot als hekkensluiter zonder te degraderen, staat er naar omstandigheden het beste voor. Met drie punten boven de rode streep is RKC met één zege in de resterende twee wedstrijden tegen FC Twente en Feyenoord sowieso veilig. Alleen, winnen, dat gaat de Waalwijkers de laatste tijd niet zo goed af. Op 20 maart won RKC voor het laatst (3-1 tegen FC Groningen), daarna volgden vier nederlagen. Afgelopen zaterdag speelde RKC in een ware kelderkraker met 3-3 gelijk bij concurrent VVV-Venlo. Er zijn echter ook al dan niet realistische rekensommetjes te maken waarbij het allemaal toch nog de verkeerde kant op zou vallen voor RKC.

Ché Nunnely van Willem II - ANP

15. Willem II - 25 punten In het afgebroken afgelopen seizoen eindigden de Tilburgers keurig als vijfde, wat recht gaf op een (kortstondig) Europees avontuur. Maar dit seizoen is het kwakkelen geblazen en staat de ploeg van Zeljko Petrovic met nog twee duels te gaan slechts één punt boven de degradatiezone. "We dachten allemaal dat Willem II er wel weer uit zou komen, want de ploeg heeft genoeg kwaliteiten", aldus Pierre van Hooijdonk zondag in Studio Voetbal. "Maar ze staan er nog steeds." De Tilburgers verloren vier van hun laatste vijf eredivisieduels en wisten zondag tegen PSV geen enkele doelpoging te noteren. Vanmiddag is ADO Den Haag de tegenstander, een ploeg die al zeker leek van degradatie maar zijn laatste twee wedstrijden ineens won. "Willem II dacht tegen een gedegradeerd ADO te moeten spelen, maar niets is minder waar", aldus Van Hooijdonk. "Dat wordt een heel ander potje voor ze."

De stand na speelronde 32 in de eredivisie. - NOS

16. FC Emmen - 24 punten Het verhaal van Emmen is inmiddels wel bekend: pas op 12 februari wist de toenmalige hekkensluiter zijn eerste zege van het seizoen te boeken, 3-2 tegen PEC Zwolle. Daarna bleef de ploeg van trainer Dick Lukkien acht duels - waarvan vijf zeges - ongeslagen. Maar de laatste twee wedstrijden gingen weer verloren (0-4 tegen zowel Ajax als FC Groningen), met evenveel tegendoelpunten als in de ongeslagen acht duels daarvoor. Vanmiddag staat er een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen op het programma, waarbij een overwinning wonderen zou kunnen doen. Op de laatste speeldag, zondag, moet Emmen uit naar VVV-Venlo voor een ongetwijfeld ultiem beslissingsduel.

17. VVV-Venlo - 23 punten VVV is sinds de winterstop aan een ongekende neergang bezig. Zaterdag werd - na twaalf nederlagen op rij - eindelijk weer eens een punt gepakt: 3-3 tegen RKC Waalwijk. Met vanmiddag een uitwedstrijd tegen Ajax lijkt de kans op succes klein. In de eerste seizoenshelft kreeg VVV thuis tegen de Amsterdammers dertien goals om de oren. De strohalm waar VVV zich aan vasthoudt, is Georgios Giakoumakis. De Griekse topscorer (25 doelpunten) was tegen RKC eindelijk weer eens trefzeker bij de 1-0, maar maakte ook de fatale handsbal waardoor de Waalwijkers vlak voor tijd nog op gelijke hoogte kwamen. VVV sluit het seizoen zondag af met de kraker tegen FC Emmen, waarbij heel Venlo zal hopen op de Griekse strohalm. "Als Giakoumakis die wedstrijd speelt, kan hij er ook zomaar weer ineens drie binnenschieten", aldus Arno Vermeulen.

Shaquille Pinas van ADO - ANP

18. ADO Den Haag - 22 punten Hekkensluiter ADO Den Haag verraste iedereen door zijn laatste twee wedstrijden te winnen: 3-2 tegen Feyenoord en 1-0 bij PEC Zwolle. "Na de wedstrijd tegen Feyenoord is er echt wel een portie hoop bijgekomen", aldus Van Hooijdonk. "Ze speelden tegen PEC stukken beter dan we het hele seizoen hebben gezien." De laatste keer dat ADO twee eredivisieduels op rij won, was in augustus 2019. De laatste keer dat de hekkensluiter in de eredivisie twee duels op rij won, was Go Ahead Eagles in februari 2017. De ploeg van trainer Ruud Brood speelt donderdag de degradatietopper tegen Willem II. Bij een zege zou de rodelantaarndrager zomaar op de play-offplek terecht kunnen komen, zo dicht zit het bij elkaar. Zondag wordt de competitie afgesloten met een uitwedstrijd bij het kwakkelende FC Twente. "Het is een mooie club om erbij te houden", zei Theo Janssen afgelopen zondag. "Maar als je kijkt naar het beleid van de afgelopen jaren, is het misschien wel goed als ze een jaartje omlaag gaan."

In Studio Voetbal werd zondag stilgestaan bij de stand van zaken in de degradatiezone door Pierre van Hooijdonk, Theo Janssen, Ibrahim Afellay en Arno Vermeulen. De vier analisten waren eensgezind over de vraag wie er gaan degraderen: ADO Den Haag en VVV-Venlo.