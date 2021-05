Handbalster Polman van veld gedragen; vrees voor nieuwe knieblessure

Handbalster Estavana Polman is dinsdagavond tijdens de wedstrijd van haar Deense ploeg Esbjerg tegen Odense geblesseerd van het veld gedragen.

Bij het opstomen richting het vijandelijke doel kwam de knie van de Nederlandse in aanraking met het bovenbeen van haar tegenstander, waarna Polman kermend van de pijn het veld verliet. Het gaat om dezelfde knie waaraan ze vorig jaar zwaar geblesseerd raakte.

Esbjerg-trainer Jesper Jensen zegt tegen de Deense televisiezender TV2 dat het lastig is om nu al wat over de aard van de blessure te zeggen. Later vandaag zal een MRI-scan gemaakt worden.

Twee maanden voor Tokio

Bondscoach Emmanuel Mayonnade van de Nederlandse handbalsters nam Polman maandag op in zijn voorlopige selectie voor de Olympische Spelen. Het toernooi in Tokio begint op 25 juli. Oranje speelt in de groepsfase tegen Noorwegen, Montenegro, Japan, Zuid-Korea en Angola.