Giro555 voor kwetsbare landen: 'Pas veilig als iedereen is gevaccineerd'

Met het ingezamelde geld worden coronaslachtoffers geholpen en vaccins ingekocht. "Wij willen de zorg in deze landen ondersteunen door het bieden van medische noodhulp, maar ook door te zorgen voor beschermende kleding, gekoelde distributie en voorlichting over het belang van vaccineren", zegt Suzanne Laszlo, directeur van Unicef Nederland en actievoorzitter van Giro555.

De Samenwerkende Hulporganisaties hebben Giro555 geopend voor coronahulp aan arme en kwetsbare landen. De organisaties maken zich met name zorgen om de situatie in India en Nepal en zijn daarom een nationale actie gestart .

We moeten in actie komen om dat virus de wereld uit te helpen.

Laszlo noemt de situatie in India, dat kampt met de tweede golf van de coronacrisis, een ramp van ongekende omvang. "Als je kijkt naar de beelden die nu uit India komen, die zijn onthutsend. Het hele medische systeem ligt plat, het aantal doden stijgt enorm."

Maar de Unicef-directeur maakt zich ook zorgen om de situatie in Afrika en in andere delen van de wereld. "Ook daar is de ramp groot. Kinderen gaan niet naar school, ondervoeding wordt steeds ernstiger. Er is armoede, economische systemen zijn ontwricht. We moeten in actie komen om dat virus de wereld uit te helpen."

Wereldwijd de kop indrukken

Laszlo hoopt dat nu steeds meer Nederlanders zelf gevaccineerd zijn, ze inzien hoe belangrijk het is dat ook de rest van de wereld de beschikking heeft over vaccins. "Terwijl mensen in Nederland bescherming krijgen, willen we hun vragen solidair te zijn met mensen in kwetsbare landen waar het nog helemaal niet vanzelfsprekend is dat je een vaccinatie krijgt. We zijn allemaal pas veilig als iedereen gevaccineerd is."

Dat benadrukt ook viroloog Marion Koopmans, die vanochtend bij de aftrap was van de actie. "Doordat het virus zo enorm om zich heen kan grijpen, zoals nu in India, blijven er steeds nieuwe varianten ontstaan. Het virus grijpt zijn kans en daarmee houden we ook problemen. We moeten het dus wereldwijd de kop indrukken."

Vanochtend werd het startsein voor de hulpactie gegeven bij de Jaarbeurs in Utrecht. Het is nog niet duidelijk of er een landelijke actiedag komt, maar Giro555 blijft in ieder geval een aantal weken actievoeren.