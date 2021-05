Ajax laat kampioensschaal omsmelten voor de fans: 'Een tastbare herinnering'

Ajax behaalde ruim een week geleden het 35ste kampioenschap in een seizoen dat vanwege de coronamaatregelen vrijwel volledig in lege stadions werd afgewerkt.

Landskampioen Ajax heeft speciaal voor de fans de kampioensschaal laten omsmelten en daar 42.000 kleine sterren van laten maken. Iedere seizoenkaarthouder krijgt uit blijk van waardering een ster opgestuurd. Of zoals de Amsterdamse club het zelf noemt: "a piece of Ajax".

De kampioensschaal wordt al sinds 1985 gemaakt door De Tingieterij. Eigenaar Martijn van Zon heeft zoiets nog nooit meegemaakt. "Wij wilden er graag aan meewerken."

Hij legt uit wat er is gebeurd: "Het begon met het smelten van de schaal die is gemaakt van tin en 2.575 gram weegt. Het vloeisel is aangevuld en vermengd met de juiste hoeveelheid zuiver tin, waarna de sterren zijn gegoten en gepolijst. Daarna zijn ze per post naar de seizoenkaarthouders van Ajax verstuurd. Ze wegen 3,45 gram per stuk en bevatten elk 0,06 gram schaal."

Vorig seizoen werd er geen kampioen aangewezen, omdat het seizoen wegens corona werd stilgelegd. Toen was de vraag wat er met de schaal moest gebeuren.