Nouwen van PSV naar Chelsea: 'De Champions League-finale, zoiets wil ik ook'

Aniek Nouwen - ProShots

Aniek Nouwen heeft haar toptransfer te pakken. De Oranje-international verruilt PSV voor de Europese topclub Chelsea, dat komende zondag de finale speelt van de Champions League voor vrouwen. Na vijf jaar in de eredivisie met de Eindhovenaren maakt de 22-jarige verdedigster transfervrij de overstap naar de club uit de Women's Super League, waar ze voor drie jaar tekent. "Ik heb altijd wel gezegd dat in Engeland spelen wel een droom is", zegt Nouwen over haar nieuwe avontuur. "Hier word ik heel blij van. Ergens december kreeg ik het eerste belletje. Toen ik hoorde om welke club het ging, dacht ik: wow, dit is wel een topclub."

Quote Ik ben een echte PSV'er, ik heb nu vijf jaar hier gevoetbald. Ik heb altijd gezegd: ik kom nog een keer terug. Oranje-international Aniek Nouwen

Nouwen verlengde vorig jaar bewust haar contract bij PSV met één seizoen, omdat ze naar eigen zeggen nog niet klaar was in Noord-Brabant. "Ik wilde bij Oranje basisspeelster worden en hier prijzen pakken. Prijzen pakken moet nog gebeuren", doelt ze op de laatste weken van het seizoen. Nouwen is op dit moment met PSV nog verwikkeld in een bloedstollende titelstrijd. De achterstand op koploper FC Twente bedraagt slechts een punt en ook Ajax is als nummer drie in de kampioenspoule nog in de race.

Stand kampioenspoule Pure Energie Eredivisie Vrouwen - NOS