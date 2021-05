Geweld in Israëlische steden met Arabische bevolking, 'synagoges aangestoken in Lod'

Lod telt 77.000 inwoners, van wie zo'n 23.000 Israëlische Arabieren. De burgemeester sprak van een burgeroorlog in zijn stad. Burgemeester Revivo gebruikte volgens Israëlische media ook de term Kristallnacht, verwijzend naar 9 november 1938 toen in nazi-Duitsland synagoges in brand werden gestoken.

In Lod, ten oosten van Tel Aviv, hebben Palestijnse inwoners volgens Israëlische media drie synagoges in brand gestoken. Ook werden tientallen auto's verwoest en winkelruiten ingegooid. Het geweld volgde op de begrafenis van een Israëlische Arabier die een dag eerder in de stad was omgekomen.

Waar confrontaties in Israël en de Palestijnse gebieden zich de afgelopen dagen vooral afspeelden in Jeruzalem en de Gazastrook, slaat het geweld nu over naar andere steden in Israël met een grotere Arabische bevolking.

Ook in andere steden met een gemengde bevolking was het afgelopen avond en nacht onrustig. Zo zijn er berichten over brandstichting in een geliefd Joods restaurant in de noordelijke plaats Akko en van confrontaties tussen Israëlische Arabieren en de politie in Jaffa, bij Tel Aviv.

Correspondent Ankie Rechess noemt de nieuwe situatie "misschien nog wel zorgwekkender dan het conflict in Gaza". "De schaal en de heftigheid van wat er nu in Israël gebeurt, is eigenlijk ongekend", zegt Rechess in het NOS Radio 1 Journaal.

Israël telt zo'n anderhalf miljoen Palestijnse inwoners, ongeveer een vijfde van de totale bevolking. Zij hebben de Israëlische nationaliteit en worden veelal aangeduid als Israëlische Arabieren.

De mensen die gisteravond en vannacht de straat zijn opgegaan in plaatsen als Lod identificeren zich waarschijnlijk met de Palestijnen in Gaza, zegt Rechess. "En dat heeft dan ook weer Joodse nationalisten aangetrokken."