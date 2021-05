Debat over kabinetsformatie: Rutte en Kaag schetsen toekomstbeeld, Baudet voelt zich 'kiplekker'

GroenLinks-leider Klaver wil "volwassenheid" in de politiek. Hij vindt dat als een oppositiepartij een goed idee heeft, daarnaar geluisterd moet worden. "Dat moet dan niet gezien worden als het verlies van regeringspartijen. Dat is dan winst voor allemaal. Het vraagt om een andere manier van kijken", zegt hij.

Ook van Klaver wil PvdD-leider Ouwehand weten of het vertrouwen in Rutte er weer is. Klaver: "Ik geloof niet dat Rutte een ander mens kan worden, laat ik dat voorop stellen. Maar het moet weer over de inhoud gaan. We zullen met elkaar het gesprek moeten voeren over de problemen die voorliggen, maar ik weet niet of dat lukt."

Het valt BIJ1-leider Simons op dat Klaver Rutte niet afwijst. Klaver herhaalt dat hij "via de lijnen van de inhoud" wil kijken wat er mogelijk is. Voor Klaver zijn de aanpak van het klimaatprobleem en het stikstofprobleem daarbij belangrijk onderwerpen.