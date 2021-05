Debat over kabinetsformatie: kribbige sfeer, Rutte en Kaag schetsen toekomstbeeld

JA21-leider Eerdmans begrijpt niet waar de berichten over Mariëtte Hamer als nieuwe informateur vandaan komen. "Heb ik iets gemist? Het is toch bizar dat we nu met de oude informateur in discussie gaan terwijl partijen kennelijk al over een nieuwe hebben gesproken?"

PVV-leider Wilders is het met hem eens. "Er is dus contact geweest tussen partijen die hier afspraken over hebben gemaakt. Andere partijen staan in hun hemd met een informatieachterstand. Te gek voor woorden."

Kamervoorzitter Bergkamp vindt dat de twee partijen dat in het debat maar aan de andere partijen moeten voorleggen. Zij heeft de naam van Hamer ook gehoord maar zegt er verder niets over.