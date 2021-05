Autobranche: veelrijders betalen meer, schoner rijden moet goedkoper

Autobezitters moeten gaan betalen per gereden kilometer met een tarief dat is gebaseerd op de CO2-uitstoot van de auto. Dat staat in een plan van vier organisaties in de autobranche en stichting Natuur en Milieu, dat vandaag in Den Haag wordt aangeboden.

ANWB, Bovag, Rai Vereniging, de leasebedrijven en de stichting Natuur en Milieu willen dat de autobelastingen op de schop gaan, zodat autorijden duurzamer wordt zonder dat dat de automobilist meer gaat kosten. Met het nieuwe belastingplan lopen de organisaties vooruit op de formatieonderhandelingen voor een nieuw kabinet, in de hoop dat hun voorstellen worden meegenomen.

Wat staat er in het plan?

De kilometerheffing moet in 2030 zijn ingevoerd. De heffing moet mede afhankelijk zijn van de uitstoot. Autobezitters die veel rijden, betalen dus meer.

Voor die tijd moet de aanschaf van schone auto's worden gestimuleerd, zonder dat het de consument extra geld kost. Dat kan bijvoorbeeld door een aanschafsubsidie te geven op zuinige benzineauto's en elektrische auto's.

Naar verwachting rijdt na 2030 nog zo'n driekwart van de auto's op fossiele brandstoffen. Daarom moet de consument door gedragssturing worden overtuigd van het belang om een milieuvriendelijk vervoersalternatief te kiezen, bepleit de alliantie. Ook moet thuiswerken makkelijker worden gemaakt en moeten leaseregelingen voor fietsen worden gestimuleerd.

Autogebruik

De Europese Commissie kondigde vorig jaar aanscherping van de klimaatdoelen aan. In 2030 moet er, in plaats van de eerder afgesproken 49 procent, 55 procent minder worden uitgestoten dan in 1990. Maar het autogebruik in Nederland is de laatste jaren juist toegenomen en daarmee ook de vervuiling. Daarom zijn er nu maatregelen nodig, zeggen de opstellers van het plan.

Het is nog maar de vraag of rekeningrijden in een nieuw regeerakkoord wordt vastgelegd. VVD en CDA waren tot nu toe tegen.