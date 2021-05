Half miljoen boete voor website Locate Family voor overtreden privacywet

De website locatefamily.com heeft een boete van 525.000 euro gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens voor het overtreden van de privacywet. De zoeksite publiceert ongevraagd adresgegevens en telefoonnummers van personen. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat hun gegevens op de site zijn gepubliceerd. Ook is het lastig de gegevens te laten verwijderen.

De boete is opgelegd omdat Locate Family geen vertegenwoordiger heeft in de Europese Unie. Dat is een overtreding van de privacywet. Voor organisaties die diensten aanbieden in de EU is het verplicht een loket te hebben waar mensen terechtkunnen voor informatie of om hun privacyrechten uit te oefenen. Het bedrijf had drie jaar de tijd gekregen om een vertegenwoordiger aan te stellen.

Het kreeg nog eens twaalf weken de tijd alsnog een vertegenwoordiger in de EU aan te wijzen, op straffe van een dwangsom van 20.000 euro voor elke twee weken dat dat niet gebeurde, met een maximum van 120.000 euro. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft nog geen bevestiging van Locate Family gekregen of dat inmiddels is gebeurd.

Gegevens open en bloot

Via locatefamily.com kunnen mensen zoeken naar contactgegevens van personen met wie ze in contact willen komen, bijvoorbeeld omdat ze ze uit het oog zijn verloren. Op de site staan gegevens van mensen over de hele wereld, onder wie zo'n 700.000 Nederlanders. De site is vrij toegankelijk voor iedereen. Als je zoekt op een naam, verschijnt een lijst van mensen.

Bij de AP zijn tientallen klachten binnengekomen van mensen die met hun volledige naam en telefoonnummer op de website staan en bij wie Locate Family niet heeft gereageerd op het verzoek om die gegevens te verwijderen.

"Dat een site zomaar jouw naam, telefoonnummer en adres publiceert zonder dat jij dat weet, is kwalijk", zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier. "Wat privé is, moet privé blijven. Met dit soort informatie kunnen kwaadwillenden bijvoorbeeld identiteitsfraude plegen. Of jou thuis bezoeken of via telefoon of e-mail lastigvallen."

Mensen moeten er zelf voor kunnen kiezen hun privégegevens te delen, zegt Verdier. En daarnaast moet het makkelijk zijn om te regelen dat de informatie van de site af gaat. Mede doordat Locate Family geen vertegenwoordiger in de EU heeft, kan dat niet. De AP heeft bemiddeld voor mensen die hun gegevens wilden laten verwijderen en dat is in de meeste gevallen inmiddels gelukt.

Het bedrijf kon alleen per e-mail worden benaderd en op de website is niet terug te vinden waar het is gevestigd.